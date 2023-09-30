"Дивно, що це треба пояснювати": Буданов прокоментував розміщення військ у житлових кварталах

Кирило Буданов прокоментував розміщення військ у житлових кварталах. Він стверджує, що на війні інакше не буде.

Про це сказав очільник ГУР МО Кирило Буданов в авторському документальному проєкті Дмитра Комарова "Рік. Харківщина".

Хибна логіка

Глава української розвідки здивований, що в нашому суспільстві комусь треба таке пояснювати. Згідно з цією логікою, нашим бійцям треба полишити житлові квартали. В полі можна стати, іронічно підкреслив Буданов, росіяни зайдуть в місто, вони свою задачу точно виконають таким чином.

"Ні, це абсолютно хибна логіка. Будь-яка військова наука в будь-якій країні світу – там завжди є в підручниках з тактики розділ, називається приблизно як "Ведення бойових дій в місті". Це війна, тут інакше не буде", – констатував керівник ГУР МО.

Раніше Буданов розкрив подробиці про плани окупантів щодо спроби захоплення Харкова на початку повномасштабного вторгнення.

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