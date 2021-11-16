Дивом не загинув під бетонними брилами: в Одесі водія фури засипало його ж вантажем

Під час гальмування закріплені у причепі брили зсунулися на кабіну вантажівки.

В Одесі під час руху водія фури засипало його ж вантажем: чоловік ледве не загинув під бетонними брилами.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 16 листопада.

Машина везла бетонні блоки по об'їзній дорозі. Перед одним зі світловофорів її підрізав легковик. Водій фури різко вдарив по гальмах, аби уникнути зіткнення. Погано закріплені у причепі брили зсунулися просто на кабіну вантажівки. Її зім'яло та зірвало з кріплень.

Водій дивом не загинув під багатотонною вагою. Він відбувся подряпинами. Його витягнули водії інших автівок, що проїздили повз.

В Одесі під час руху водія фури засипало бетонними брилами

Як повідомлялося, у місті Харкові сталася аварія під час руху тягача із платформою, на якій транспортували старенький БТР-60. Як видно на опублікованих кадрах, бронетранспортер частково з’їхав із із платформи, на якій його перевозили. ДТП сталася біля культурно-ділового центру “Нова Баварія” в однойменному районі міста.

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