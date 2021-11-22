"Дивом врятували": в Одеській області дитина проковтнула чотири магніти

Дівчинка ходила магнітами три доби.
У місті Чорноморськ (Одеська область) дитина проковтнула 4 магніти. Наразі дівчинка перебуває у реанімації.
Про це повідомили у Чорноморській загальноосвітній школі №2, в якій навчається потерпіла.
"У нашій школі, в четвертому класі, сталася неприємна ситуація. Дитина проковтнула 4 магнітики, які застрягли в шлунку і почали склеювати внутрішні органи", - сказано в повідомленні.
У коментарях матір дитини повідомила, що її прооперували ще в п'ятницю. Наразі вона перебуває в реанімації.
"Хірург нам сказав, що вони дивом її врятували. У такій ситуації, коли потрапляє стороннє тіло, за часом є доба, а наша дівчинка ходила з цими магнітами три доби, поки їй не стало погано. Вони пробивають органи, роблячи в них дірки під час тяжіння", - написала мати дівчинки Марія Смирнова.
Нагадаємо, що у Дніпрі 14-річного підлітка доправили до дитячого ендоскопічного центру. Він ненароком проковтнув пластиковий розпилювач ліків, коли обробляв горло.
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