В Івано-Франківську хлопець випав з 9 поверху, фото з місця події / "Галка"

"Дивом живий": 17-річний хлопець, який впав із 9 поверху в Івано-Франківську, відновлюється після операції

На юнака чекає наступна операція.

17-річний хлопець, який випав з 9 поверху будинку в Івано-Франківську, отямився, стан його покращується.

Про це Суспільному розповів медичний директор Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Андрій Яворський. За його словами, зараз юнак відновлюється після операції.

"Хлопець — при свідомості. Зараз медики готують його до наступної операції на хребті, яку проведуть 28 січня. Органи, які були пошкоджені, більш-менш добре відновлюються після попереднього оперування. В принципі, дивом живий", — сказав він.

Нагадаємо, 17-рінчий хлопець випав зі сходової клітки дев'ятого поверху будинку на Пасічній в Івано-Франківську. Подія сталась у неділю вранці, 16 січня.

Юнака у критичному стані госпіталізували до реанімації обласної клінічної лікарні о 8:45 год. У нього діагностували травми органів грудної клітки, органів черевної порожнини і складну травму хребта. За словами очевидців, молодик впав з девʼятого поверху, спочатку на дах підʼїзду, а тоді на землю, після чого намагався самотужки встати.

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