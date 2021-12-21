Оригінальний арт-об'єкт: під Одесою з копійок створили 3-метрову новорічну ялинку-рекордсменку (фото)

Арт-ялинку вже відкрили і вона збирає чимало глядачів.

У Одеській області на одній з селищних площ красується незвичайна ялинка. Вона зроблена з монет номіналом 5 копійок.

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Про це повідомляє керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

У Одеській області у селищі Доброслав з'явилася ялинка з нержавіючої сталі, а точніше з копійок. Її висота - 3 метри, і вона потрапила до Книги рекордів України.

"Щороку у Доброславі на зимові свята можна побачити нову креативну ялинку. Цьогоріч – трьохметрова ялинка з ... монет! Знадобилося 9800 п’ятикопійочних монет і навіть одна 2-копійочна. Монети ще заздалегідь почали збирати для ялинки дорослі й діти. Доброславська громада на сьогодні - одна з найактивніших в країні. Може, пора вже іншим керівникам міст їздити в Доброслав за досвідом?", - написала Лана Вєтрова.

Арт-ялинку виготовив одеський скульптор Кирило Максименко.

Арт-об'єкт внесли до Книги рекордів України – це вже 17 рекорд, зафіксований у Доброславі.

Нагадаємо, що як правильно утилізувати використані ялинки.

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