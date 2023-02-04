"Дія" може запрацювати у понад п'яти країнах: Федоров розповів деталі

Застосунок "Дія" може запрацювати у понад п'яти країнах. Мінцифри веде переговори щодо впровадження українського застосунку.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Це понад 5 країн. Ми ведемо комунікацію щодо впровадження "Дії" в цих країнах. Це кілька європейських країн і країни Азії, і країни Африки", - розповів він.

Він підкреслив, що передавання технологій є певним елементом дипломатії, заснованої на принципі "win-win" – допомозі іншим країнам розвиватися.

"Потенційно це немаленькі гроші, щоб залучати в наш бюджет. Може йтися про мільярди гривень щодо впровадження "Дії" за короткий період часу. Продається не тільки технологічний продукт і не тільки один, а ще експертиза і консалтинг", - пояснив Федоров.

Нагадаємо, "Дія" тимчасово не повідомлятиме про штрафи за порушення ПДР.

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