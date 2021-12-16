"Дія" оновила сертифікат для авторизації: як тепер увійти до застосунку

"Дія" оновила сертифікат для авторизації: як тепер увійти до застосунку

У "Дії" попередили, що під час входу можуть виникати тимчасові збої.

"Дія" оновила сертифікат для авторизації. Застосунок переходить на нову кваліфіковану електронну печатку Мінцифри, яка потрібна для входу.

Про це повідомили у "Дії".

Як зазначається, увійти до "Дії" можна за допомогою BankID НБУ, обравши банк, у якому маєте рахунок. Для захисту даних український електронний сервіс державних послуг використовує кваліфіковану електронну печатку Мінцифри.

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Банки перевіряють цю печатку та передають дані до "Дії".

"Це дозволяє нам визначити користувача та підтягнути документи. Сьогодні від 8:00 ми переходимо на нову кваліфіковану електронну печатку. Банки в процесі оновлення", - сказано в повідомленні.

У "Дії" додали, якщо під час авторизації банк видає помилку, слід скористатися іншим засобом авторизації.

"Наприклад, увійдіть за допомогою NFC у вашому закордонному або ID-картці. Усі банки попереджені, тож найближчим часом все працюватиме у звичайному режимі", - попередили у "Дії".

Нагадаємо, у "Дії" в день запуску "єПідтримки" не генерувалися COVID-сертифікати. Що трапилося читайте тут.

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