“Дія” почала надавати ще одну послугу: Федоров повідомив про успішне завантаження документів (фото)

Стартувало бета-тестування освітніх документів.
У застосунку "Дія" з’явилася можливість додавати документи про освіту. Результати бета-тестування були успішними.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідні фото.
"Підтягнулись усі доки, але без сертифіката Кенгуру", — пожартував міністр.
Раніше у Мінцифри закликали українців віком від 14 років та із верифікованим податковим номером, взяти участь у бета-тестуванні освітніх документів в "Дії".
Під час завантаження документів треба було оцінити чи всі документи відображені та чи коректні у них дані, а також вказати чи були труднощі на якомусь із етапів.
“У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії”, - наголосив Михайло Федоров.
Інформація з додатків документів про освіту на цьому етапі реалізації не передбачена.
Нагадаємо, нещодавно у Мінцифри повідомили, що в додатку "Дія" зʼявиться так звана "помічниця Надія" на основі штучного інтелекту.
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