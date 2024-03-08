“Дія” почала надавати ще одну послугу: Федоров повідомив про успішне завантаження документів (фото)

У застосунку "Дія" з’явилася можливість додавати документи про освіту. Результати бета-тестування були успішними.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідні фото.

"Підтягнулись усі доки, але без сертифіката Кенгуру", — пожартував міністр.

Михайло Федоров оприлюднив результати бета-тестування нової послуги

Раніше у Мінцифри закликали українців віком від 14 років та із верифікованим податковим номером, взяти участь у бета-тестуванні освітніх документів в "Дії".

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Під час завантаження документів треба було оцінити чи всі документи відображені та чи коректні у них дані, а також вказати чи були труднощі на якомусь із етапів.

“У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії”, - наголосив Михайло Федоров.

Інформація з додатків документів про освіту на цьому етапі реалізації не передбачена.

Нагадаємо, нещодавно у Мінцифри повідомили, що в додатку "Дія" зʼявиться так звана "помічниця Надія" на основі штучного інтелекту.

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