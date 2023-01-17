"Дія" повідомлятиме українцям, хто переглядав їхні персональні дані

Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою в застосунку "Дія" надходитимуть сповіщення про те, хто переглядав особисті дані українців. Кожен такий випадок фіксуватиметься в у системі "Трембіта".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зауважимо, що уряд затвердив новий порядок взаємодії між державними реєстрами у системі "Трембіта" та підключення до неї.

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"Революційна постанова Уряду. Незабаром зможете дізнаватися, хто переглядав ваші особисті дані. Кожен випадок фіксуватиметься в "Трембіті". А вам надходитиме пуш-сповіщення в "Дії", що певний державний орган запитував персональні дані", – йдеться в повідомленні міністра.

Він також нагадав, що "Трембіта" працює від 2020 року і є системою, в якій держреєстри обмінюються даними.Завдяки системі українці отримують онлайн-послуги в "Дії".

Нагадаємо, що у грудні 2022 року уряд ухвалив постанову про проведення верифікації деяких реєстрових даних, якою передбачив проведення звірки персональних даних про фізичних осіб. Так, наприклад, військовозобов'язаних для мобілізації шукатимуть у шести державних реєстрах.

Додамо, що також у грудні Кабмін постановою №1487 затвердив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

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