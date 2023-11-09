Діяльність проросійської секти “АллатРа” можуть заборонити рішенням суду

Мін’юст звернувся з позовною заявою щодо заборони та розпуску “громадської організації”, яка поширює псевдорелігійне вчення та кремлівські наративи.

Київський окружний адміністративний суд за позовом Міністерства юстиції відкрив провадження в адміністративній справі щодо організації "АллатРа", яка розповсюджує серед українців теорії змов, а також псевдонаукові та проросійські наративи.

Про це стало відомо із ухвали суду, опублікованої в Державному реєстрі судових рішень.

Мін’юст просить суд заборонити та примусово розпустити (ліквідувати) громадську організацію "АллатРа".

Суд ухвалив відкрити провадження в адміністративній справі, яку розглядатимуть за правилами спрощеного провадження без повідомлення сторін.

Відповідач може протягом 15 днів подати до суду заперечення.

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За період свого існування "АллатРа" створила власні “філії” на території РФ, Білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США. На території України вона діяла від 2011 року.

Учасники секти виправдовували збройну агресію РФ та публічно просували кремлівську ідею про створення “союзу слов’янських народів” під керівництвом Москви. "АллатРа" створила чітку ієрархічну структуру та власні “представництва” в кожному обласному центрі України.

До цієї організації "приписують" відомих політиків та громадських діячів, а її членів звинувачують у прихильності до Росії та зомбуванні нових адептів всілякою маячнею про інопланетян, анунаків та "благотворче суспільство".

Служба безпеки України та Нацполіція 3 листопада підтвердили, що знешкодили, заблокували понад 20 осередків псевдорелігійної проросійської секти "АллатРа", яка діяла по всій Україні.

Нагадаємо, ТСН.ua поцікавився, що думають з приводу "АллатРа" фахівці з релігієзнавства.

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