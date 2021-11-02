Діяв у межах необхідної оборони: АТОвця, який вбив одного із шести нападників, виправдано

Діяв у межах необхідної оборони: АТОвця, який вбив одного із шести нападників, виправдано

На подвір'я Андрія Пекельного увірвалися п'ять молодиків, які ламали двері і хотіли потрапити до будинку. Ветеран АТО був змушений захищатися.

Правоохоронці закрила кримінальне провадження проти ветерана АТО Андрія Пекельного з Тернопільщини, який навесні 2021 року смертельно поранив чоловіка, захищаючись від нападу. Слідство підтвердило, що Пекельний діяв у межах самооборони.

Про це розповів адвокат Гліб Федур у коментарі "Суспільному".

"Прокурор Офісу генерального прокурора на підставі матеріалів слідства дійшов до висновку, що Андрій Пекельний злочину не вчиняв, він захищав себе, свою матір і своє житло і зробив він це виключно в законний спосіб", — зазначив правозахисник

Інший адвокат, Андрій Федур у Facebook наголосив, що прокурори ухвалили правильне рішення.

"Сподіваюся, що трагедія яка сталася в ту ніч і забрала людське життя, буде хоч і гіркою, та наукою для інших молодих людей", — додав адвокат.

Справа Андрія Пекельного

2 травня у селі Глещава Тернопільської області ветеран АТО, 24-річний Андрій Пекельний під час самозахисту на своєму подвір'ї вбив одного з шести нападників.

АТОвець розповів, що між ним і жителем сусіднього села виникла суперечка біля місцевого клубу. Щоб уникнути конфлікту, Андрій втік додому. Хлопець розповів, що був змушений буквально бігти до власної оселі, адже нападники погналися за ним. Прийшовши додому, Пекельний закрився у будинку.

Парубки ламали вхідні двері, висмикнули ручку. Андрій для самозахисту взяв до рук ножа і поранив одного з нападників. Постраждалий помер через втрату крові. Пекельний сам викликав поліцію, а інші нападники — "швидку".

За словами правоохоронців, Андрій Пекельний був тверезий, а от молодики — ні.

Поліція спочатку відкрила кримінальне провадження за статтею, яка передбачала вісім років за ґратами, потому перекваліфікували на іншу — з меншим, дворічним, терміном ув’язнення. На захист ветерана АТО стали тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командування підрозділу, де служив Андрій, правозахисники та адвокати.

Громадськість наголошувала, що Пекельного не можна карати, адже він діяв у межах самооборони.

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