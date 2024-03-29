Діяв за вказівкою РФ: на Тернопільщині засудили підлітка, який підпалив релейні шафи залізниці

Судовий процес над його повнолітнім товаришем все ще триває.

На Тернопільщині неповнолітній хлопець, який зі спільником підпалював релейні шафи "Укрзалізниці" на території Збаразької громади, отримав вирок. Його засудили до трьох років умовного покарання. Повнолітньому ж фігуранту загрожує до 20 років в'язниці.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

За даними поліції, 17-річний студент Кременецького професійного ліцею, який мешкає у селі Залісці Збаразького району, разом із 20-річним спільником погодилися "на замовлення" знищити обладнання на залізниці. Завдання, як не дивно, попросили виконати росіяни. Безумовно, за злочин вони запропонували певну суму коштів – 9800 грн на криптогаманець.

"Неповнолітній та його товариш, перебуваючи в м. Тернопіль, вирішили та спланували вчинення знищення майна акціонерного товариства "Укрзалізниця", шляхом підпалу, а саме релейної шафи на залізничному перегоні "Тернопіль – Збараж", що в межах села Шляхтинці Байковецької територіальної громади Тернопільського району Тернопільської області", – встановив суд.

Суддя Петро Гуменний визнав винним хлопця за двома кримінальними статтями. Йому призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Втім неповнолітнього звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном на 2 роки.

Нагадаємо, ексвійськком із Запоріжжя постане перед судом. Він організував схему з бойовими виплатами підлеглим.

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