Дієтологиня назвала найкращий магазинний продукт, який спалює жир на животі

Жир не завжди поганий. Як повідомляє Американська серцева асоціація, жирові відкладення потрібні людині, щоб вижити. Вони допогають зігрітися та засвоїти необхідні організму поживні речовини. Але один тип жиру - вісцеральний - шкідливий для нашого здоров'я. І дієтологиня назвала один продукт, що спалює жир на животі. Читайте про нього в матеріалі ТСН.ua.

Вісцеральний жир відкладається в черевній порожнині та обволікає внутрішні органи, чим негативно впливає на здоров'я людини. Через нього підвищується артеріальний тиск, що збільшує ризик розвитку низки хвороб:діабет, інсульт, навіть деякі види раку.

Якщо внести в свій щоденний раціон певні корективи, можна значно зменшити кількість вісцерального жиру. Як повідомляє видання Eat this з посиланням на останні дослідження, виявилося: знежирений грецький йогурт - продукт, що найкраще спалює жир на животі.

Чому він ефективний у боротьбі з вісцеральним жиром

Як показують дослідження, продукти багаті кальцієм, білком та вітаміном D, пов'язані з виділенням меншої кількості вісцерального жиру. А тому, якщо ви хочете спалити жир на животі, потрібно обов'язково додати до свого раціону простий знежирений грецький йогурт. Зазвичай в одній порції цього продукту міститься 20-23 грамів білка. Дієтологиня Роксана Ехсані вважає, якщо споживати його в їжу, можна значно зменшити силу голоду, адже білок дарує відчуття ситості. А ще, якщо в раціоні присутні продукти з білком, ймовірність переїдання сильно знижується.

Також дослідження показують, що часте споживання продуктів з білком пов'язане з нижчим індексом маси тіла (ІМТ), кращим рівнем холестерину та меншою окружністю талії. А пробіотики, які можна знайти в складі грецького йогурту, допомагають підтримувати здоров'я кишківника.

Як правильно обрати продукт, що спалює жир на животі

Чому для спалювання жиру на животі краще обирати саме грецький йогурт? Справа в тому, що він не містить цукру як ароматизовані варіанти. Тому останні замість того, щоб зменшити кількість вісцерального жиру, збільшують його.

Також дієтологиня пропонує зупинитися на знежиреному йогурті або йогурті з низьким вмістом жиру, тому що інші містять насичені жири. А вони впливають на утворення лишніх кілограм в області живота. Не забувайте споживати менше випічки, сиру, обробленого м'яса. Так ви зможете значно скоротити загальне споживання насичених жирів.