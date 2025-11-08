Жуколад / © Скріншот

Реклама

В Україні набирає популярності тренд на купівлю шоколадок з личинками, блогери активно публікують відео з дегустацією, в експертів є інша думка щодо цього тренду.

Про це розповів дієтолог, лікар спортивної медицини Олександр Кущ ефірі КИЇВ24.

За його словами, організму людини байдуже, звідки надходить білок — м’ясо, риба, морепродукти чи комахи. Після потрапляння у шлунково-кишковий тракт білок розкладається до 20 амінокислот, які всмоктуються і використовуються тілом за його потребою.

Реклама

«Продукт безпечний, якщо його розводять на фермах і виробляють у контрольованих та екологічно чистих умовах. Психологічні бар’єри — єдине, що може заважати сприйняттю нового продукту», — зазначив Кущ.

Він додав, що популярність шоколадок із личинками зростає: блогери активно знімають відео з дегустацією, а покупці швидко розкуповують продукт у магазинах.

Рекомендація експерта: включати такі продукти до раціону можна, однак обирати тільки перевірені бренди і не зловживати новинкою, особливо людям із харчовими алергіями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що блогер протягом 50 годин їв «100 найшкідливіших продуктів у світі.