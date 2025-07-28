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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Дії росіян призведуть до отруєння ґрунтових вод в окупованому Донецьку — Гайдай

Загалом, в окупованому Донецьку ситуація з водою така сама, як в країнах Африки. Подають її за графіком — раз на три дні, але й то не скрізь.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Вода у Донецьку

Вода у Донецьку / © Fin.Biz.Ua

Окупанти позакривали певні шахти, але законсервували їх неналежним чином. Тож далі ці води підуть в ґрунтові і вода буде отруєна.

Такий прогноз зробив колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в етері КИЇВ 24.

«Загалом, в окупованому Донецьку ситуація з водою така сама, як в країнах Африки. Подають її за графіком — раз на три дні, але й то не скрізь. Для багатьох мешканців вода у цистернах стала єдиним джерелом виживання», — зазначив він.

Росіяни вже під час наступу побили інфраструктуру і самі собі зробили гірше, зазначає Гайдай. Далі пішло розкрадання коштів, які виділялись для відновлення.

«А наразі, ті залишки водних ресурсів, які є, окупанти спрямовують на підприємства і не зважають на звичайних мешканців», — зазначив він.

Нагадаємо, у Донецьку комунальників змушують щодня звітувати в «військову комендатуру» — це ще більше паралізує постійно потрібні місту ремонти.

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