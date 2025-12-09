"Дійсно гарно працюють": Зеленський розповів, чим саме Україна б'є по території Росії

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

Україна застосовує «Нептуни», «Паляницю», «Фламінго», а також оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК) «Сапсан» для ударів по території Росії.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування із журналістами в режимі аудіоповідомлень.

«Так, скажу відверто. Україна на сьогодні вже застосовує довгі «Нептуни», Паляницю, «Фламінго»,, а також «Сапсан», — заявив президент.

Водночас Зеленський підтвердив, що застосування ОТРК «Сапсан» уже розпочалося.

«Скажу чесно, почали. І я не буду говорити в кількості. Відповім достатньо узагальнено на це питання. Чому? Тому що поки що не хочеться, щоб ворог знав всі прецеденти та всі деталі», — наголосив глава держави.

Також він зауважив, що «є багато моментів», коли росіяни вважають, що було застосування Нептунів.

«І нехай так і продовжує вважати», — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше українські розробники презентували оновлений зенітний перехоплювач «Генерал Черешня AIR Pro», який здатний ефективно збивати ворожі ударні та розвідувальні БпЛА вздовж усієї лінії фронту.

