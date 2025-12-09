ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
616
Час на прочитання
1 хв

"Дійсно гарно працюють": Зеленський розповів, чим саме Україна б'є по території Росії

Україна перейшла до активного застосування власних далекобійних ракет, включно з «Нептуном» та ОТРК «Сапсан».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

Україна застосовує «Нептуни», «Паляницю», «Фламінго», а також оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК) «Сапсан» для ударів по території Росії.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування із журналістами в режимі аудіоповідомлень.

«Так, скажу відверто. Україна на сьогодні вже застосовує довгі «Нептуни», Паляницю, «Фламінго»,, а також «Сапсан», — заявив президент.

Водночас Зеленський підтвердив, що застосування ОТРК «Сапсан» уже розпочалося.

«Скажу чесно, почали. І я не буду говорити в кількості. Відповім достатньо узагальнено на це питання. Чому? Тому що поки що не хочеться, щоб ворог знав всі прецеденти та всі деталі», — наголосив глава держави.

Також він зауважив, що «є багато моментів», коли росіяни вважають, що було застосування Нептунів.

«І нехай так і продовжує вважати», — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше українські розробники презентували оновлений зенітний перехоплювач «Генерал Черешня AIR Pro», який здатний ефективно збивати ворожі ударні та розвідувальні БпЛА вздовж усієї лінії фронту.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Дата публікації
Кількість переглядів
616
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie