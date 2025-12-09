- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 616
- Час на прочитання
- 1 хв
"Дійсно гарно працюють": Зеленський розповів, чим саме Україна б'є по території Росії
Україна перейшла до активного застосування власних далекобійних ракет, включно з «Нептуном» та ОТРК «Сапсан».
Україна застосовує «Нептуни», «Паляницю», «Фламінго», а також оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК) «Сапсан» для ударів по території Росії.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування із журналістами в режимі аудіоповідомлень.
«Так, скажу відверто. Україна на сьогодні вже застосовує довгі «Нептуни», Паляницю, «Фламінго»,, а також «Сапсан», — заявив президент.
Водночас Зеленський підтвердив, що застосування ОТРК «Сапсан» уже розпочалося.
«Скажу чесно, почали. І я не буду говорити в кількості. Відповім достатньо узагальнено на це питання. Чому? Тому що поки що не хочеться, щоб ворог знав всі прецеденти та всі деталі», — наголосив глава держави.
Також він зауважив, що «є багато моментів», коли росіяни вважають, що було застосування Нептунів.
«І нехай так і продовжує вважати», — додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше українські розробники презентували оновлений зенітний перехоплювач «Генерал Черешня AIR Pro», який здатний ефективно збивати ворожі ударні та розвідувальні БпЛА вздовж усієї лінії фронту.