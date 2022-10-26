"Діють дуже таємно": Росія вербує афганських командос для війни проти України

Члени елітного Корпусу командос Національної армії Афганістану, які залишилися в країні після виходу США та союзників і приходу до влади Талібану, розповідають, що з ними зв’язуються з пропозиціями приєднатися до ЗС РФ для боротьби проти України.

Про це пише FP.

Від 20 000 до 30 000 афганських командос-добровольців залишилися країні після виходу військ США і приходу до влади Талібану. Тисячі солдатів втекли до сусідніх регіонів, коли таліби вистежували та вбивали прихильників поваленого уряду. Багато спецназівців, які залишилися в Афганістані, переховуються, щоб уникнути захоплення та страти.

Сполучені Штати витратили майже 90 мільярдів доларів на створення Афганських національних сил оборони та безпеки. Незважаючи на те, що сили в цілому були некомпетентними та передали країну талібам за лічені тижні, командос завжди користувалися повагою, оскільки їх навчали морські котики ВМС США та Британська спеціальна повітряна служба.

Зараз вони безробітні та безнадійні, багато спецназівців все ще чекають переселення в Сполучені Штати чи Британію, що робить їх легкою мішенню для вербувальників. Колишній високопоставлений співробітник служби безпеки Афганістану, який побажав залишитися анонімним, сказав, що вербуванням афганців займається ПВК "Вагнер".

Деякі колишні спецназівці повідомляють, що до них зверталися через WhatsApp і Signal із пропозиціями приєднатися до так званого російського "іноземного легіону".

Новини про спроби вербування викликали занепокоєння в колишніх військових колах і колах служби безпеки Афганістану, члени яких заявили, що до 10 000 колишніх командос можуть піддатися пропозиціям Росії. Як стверджує інше військове джерело: "У них немає ні країни, ні роботи, ні майбутнього. Їм нема чого втрачати. Вони чекають роботи за 3-4 долари на день у Пакистані чи Ірані або 10 доларів на день у Туреччині, і якщо "Вагнер" чи будь-які інші спецслужби прийдуть і запропонують 1000 доларів, щоб знову стати бойовиком, вони не відмовляться".

35-річний колишній капітан спецназу, який переховується в Афганістані, сказав, що допоміг кільком колишнім колегам зв’язатися з вербувальним бюро в Тегерані. За його словами, з Афганістану до Ірану, а потім до Росії новобранців вже відправляли. Що було далі, незрозуміло: "Коли вони приймають пропозицію Росії, телефони десантників вимикаються. Вони діють дуже таємно", – сказав колишній капітан.

Деякі колишні спецназівці не приймають пропозиції РФ, оскільки вважають Росію ворогом через вторгнення Радянського союзу до Афганістану та підтримки РФ Талібану.

Нагадаємо, що раніше в Україні ЗСУ вже ліквідували групи сирійців, які воювали на боці Росії. Згодом вони скінчилися і зникли зі зведень з фронту.

Також ПВК "Вагнер" почала масово забирати до своїх лав ув’язнених з інфекційніми захворюваннями - з ВІЛ та гепатитом. Їх маркують спеціальними браслетами.

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