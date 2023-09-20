Дизель та бензин А-95 здорожчають: експерт прорахував, скільки коштуватиме пальне в Україні найближчим часом

Щойно нафта сягне "сотні", це спричинить ажіотаж, внаслідок якого світові ціни на "чорне золото" сягнуть рівня 110-120 доларів за барель

Підвищення світових цін на один долар впливатиме на вартість пального і на українських заправках. Дизель та бензин А-95 коштуватимуть по 63 гривні за літр.

Про це сказав вважає засновник мережі АЗС Дмитро Льоушкін Facebook.

"Сьогодні голова Chevron, Майк Вірт, однозначно запевнив, що на його думку вартість нафти вже найближчим часом перевищить 100 доларів. Незабаром наші маркетмейкери – зелені мережі АЗС – торгуватимуть звичайним дизелем та "п'ятіркою" по 63 гривні, а лоу-кости різних кольорів по 60", – написав Льоушкін.

На його думку, щойно нафта сягне "сотні", це спричинить ажіотаж, внаслідок якого світові ціни на "чорне золото" сягнуть рівня 110-120 доларів за барель, через що ціни в українських АЗС можуть зрости аж до 80 гривень за літр.

"Побачити 80 грн за літр – це все ж таки найгірший і малоймовірний сценарій розвитку ситуації, але й, водночас, зараз немає стовідсоткових доводів заперечувати ймовірність його розвитку", – додав Льоушкін.

Він підрахував, що кожне здорожчання світових цін на один долар виливатиметься у плюс одну гривню на українських заправках.

"Ви собі такий калькулятор в голові тримайте, що плюс 1 бакс за бочку нафти – це дуже грубо плюс 1 гривня на літрі бензину у нас в країні. Тут неважко зрозуміти, що 20 доларів - це 20 гривень. Перспектива так собі, на зиму - особливо", – підсумував Льоушкін.

Нагадаємо, влітку, після повернення податків на пальне, бензин та дизель в Україні здорожчали на 8,8-11 грн за літр. Однак експерти заявляли, що вартість палива буде зростати й надалі.

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