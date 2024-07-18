"Дізналася про обмін із смс": дружина оборонця "Азовсталі" розповіла про першу зустріч після 2-х років надій

Коли чоловік поїхав на ротацію, його сину було лишу вісім днів.

Під час останнього обміну військовополоненими, який відбувся напередодні, 17 липня, з російського полону до України повернувся нацгвардієць Ігор Горцукевич із Кривого Рогу. Його дружина Анастасія розповіла, що чекала на чоловіка протягом двох років.

Про це вона розповіла Суспільному.

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За словами Анастасії, про те, що її чоловіка обміняли, вона дізналася із смс-повідомлення. Спершу не повірила, доки не почула його голос наживо. Одразу після цього дружина поїхала до реабілітційного центру, у якому наразі перебуває Ігор.

"Спочатку я хочу його обійняти і повірити, що він вже дійсно зі мною, що він вдома. Я кожен тиждень виходила на мітинги, аби полонені повернулись додому і далі продовжуватиму. І з чоловіком ми ходитимемо, доки не повернуть всіх наших хлопців", - поділилася вона.

Коли нарешті зустрілася з чоловіком, Анастасія спочатку не повірила, що її чоловік уже поруч із нею.

"Коли приїхала до нього, до останнього не вірила що це мій чоловік. Він мене обійняв і я просто розплилася в його обіймах. Мене переповнювали сльози та радість. Нас відвели в іншу кімнату, де ми змогли поспілкуватися. Я одразу показала йому фото нашого сина і просто нарешті подивилася йому в очі. Це неможливо пояснити словами", - сказала жінка.

Додамо, що нацгвардієць потрапив у полон у травні 2022 року. До того часу він тримав оборону Азовсталі. Крім дружини на його повернення чекав дворічний син. Коли Ігор поїхав на ротацію, дитині було лишу вісім днів.

Нагадаємо, у середу, 17 липня, з російського полону повернулися 95 українських захисників. Додому повернулися воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники.

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