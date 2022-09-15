Дізнались про слабке місце росіян: в українській розвідці розповіли, як готувалися до контрнаступу на Харківщині

Українські захисники дізнались про слабке місце Росії ще навесні. Це була Балаклія, звідки ЗСУ і розвинули свій успішний контрнаступ на Харківщині.

Дії, які українські військові планували в Херсонській і Запорізькій областях, допомогли розвинути успіх Збройних сил України.

Про це розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в інтерв'ю для "Kyiv Post".

У серпні російське командування розпочало передислокацію військ і ресурсів у південному напрямку, що дало змогу здійснити успішну українську контрнаступальну операцію як на Херсонському, так і на Харківському напрямках.

За словами Скібіцького, Головне управління розвідки Міністерства оборони України зробило все, аби викрити плани і наміри противника і, як наслідок, припинити просування російських військ по всій лінії фронту. Тому можна вважати, що контрнаступ української армії був спланований, зокрема, завдяки даним воєнної розвідки.

За словами представника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького, необхідно було зупинити наступальні темпи Росії, насамперед на Донецькому напрямку. Головна мета російської армії, яка залишається на сьогодні, – це повна окупація Донецької області. Тому були вжиті всі необхідні заходи для недопущення просування російських військ на Донеччині.

"Рано чи пізно ми розуміли, що потрібно буде проводити контрнаступальні дії і на Харківському напрямку. Насамперед через загрозу Харкову, яка, до речі, досі зберігається", – розповів Скібіцький і додав: "Ще навесні було зрозуміло, що слабке місце Росії — це Балаклія. У червні стало очевидним, що наступ на балаклійському напрямку можливий. Дії, які ми планували в Херсонській і Запорізькій областях, допомогли розвинути загальні успіхи Збройних сил України".

Скібіцький розповів, що у липні деякі позиції російської армії, особливо щодо резервів, були не зовсім зрозумілі. Однак вже у серпні усе прояснилося, коли росіяни почали активно перекидати свої війська і стратегічні резерви батальйонної стратегічної групи Східного округу з Харківського та Донецького напрямків.

Представник розвідки розповів, що за місяць російське командування перекинуло всі війська на південь. Це створило умови для успішних дій української армії на Херсонському та Харківському напрямках і дозволило розвинути цей успіх.

"Нашою головною метою є деокупація всіх захоплених територій", – запевнив Скібіцький.

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