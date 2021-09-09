Дізнався, що не його дитина: під Хмельницьким чоловік вирішив відібрати у доньки будинок, подарований 19 років тому

Дізнався, що не його дитина: під Хмельницьким чоловік вирішив відібрати у доньки будинок, подарований 19 років тому

Чоловік вирішив через суд відкликати договір дарування, укладений 19 років тому і визнати його недійсним.

У Славуті Хмельницької області чоловік вирішив відібрати у своєї доньки будинок, який подарував їй майже 20 років тому. Він вважає, що донька не його, тож звернувся до суду.

Про це повідомляється на сайті Славутського районного суду.

89-річний пенсіонер вирішив через суд відкликати договір дарування, укладений 19 років тому і визнати його недійсним.

Позовні вимоги чоловік обґрунтував тим, що після того, як він подарував доньці будинок, вона йому не купувала продуктів і взагалі ніяк не допомогала. Також позивач повідомив, що від сторонніх осіб дізнався, що відповідачка є його нерідною дочкою - що також, за його словами, стало підставою для розірвання договору дарування.

Зараз у зв’язку із погіршенням стану здоров'я пенсіонер захотів забрати будинок і передарувати його тим, хто буде доглядати його до смерті.

"Суд, дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення свідків, встановив, що у 2002 році чоловік свідомо, добровільно, без погроз і насильства подарував своїй дочці житловий будинок з надвірними будівлями. Жодних умов щодо обов’язку дочки утримувати та доглядати батька, договір не містить. Тому переконання позивача в тому, що донька повинна була здійснювати за ним догляд ніяк не впливає на суть та умови договору дарування житлового будинку і не може бути підставою для його розірвання", - йдеться в повідомленні суду.

Тож зрештою суд визнав, що доводи позовної заяви необґрунтованими і в задоволенні позову щодо недійсності договору дарування відмовив.

Нагадаємо, що в Одесі відповідач у цивільній справі склав на користь судді Київського районного суду Одеси заповіт, а через декілька днів оголосив відвід судді.

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