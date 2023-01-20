"Дізнаємося найближчим часом": експерт - про те, чи могли США таємно передати Україні ракети ATACMS

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко не виключає, що США у крайньому пакеті військової допомоги могли таємно передати Україні ракети дальністю 160 кілометрів, зокрема йдеться про ATACMS.

Таку думку Коваленко висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

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"Все може бути. Може навіть буде так, що у цьому списку є ATACMS, а ми про це не знаємо. Чи є вони у цьому пакеті - дізнаємося найближчого місяця, а, може, навіть у швидше. Як ми дізнаємося? Швидше за все, це коли в тилу тимчасово окупованих територій почнуть вибухати на відстані десь 150-160 км від лінії фронту об'єкти російських об'єктів - склади, командні пункти та інші. Говорити про те, що їх 100-відсотково немає чи є - так не можна", - сказав експерт.

Коваленко зауважив, що альтернативою американських ракет ATACMS може бути авіаційна крилата ракета Storm Shadow. Раніше Британія заявляла про наміри поставити Україні ракети цього типу.

"У грудні 2022 року міністр оборони Британії заявив про наміри постачати Україні ракетну зброю авіаційного базування Storm Shadow. Ці ракети мають відстань польоту до 250 км та бойову частину 450 кг. Тому ми можемо казати, що вони можуть стати альтернативою ATACMS чи GLSDB. Не виключаю, що це може бути елементом у пакеті Британії таємною частиною", - підкреслив він.

Військова допомога США

Нагадаємо, 6 січня Америка оголосила про рекордний пакет військової допомоги для України на майже 3 млрд дол. Зокрема, ЗСУ отримають 50 БМП Bradley разом з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 тис. набоїв калібру 25 мм.

Також відомо, що США звершується формування нового пакету військової допомоги для України. Його вартість може сягнути $2,6 млрд. У ньому, як вважає військовий експерт Олег Жданов, можуть бути боєприпаси до реактивних систем залпового вогню з радіусом дії до 160 км.

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