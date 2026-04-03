Для чого насправді Кремль запускає "Орешніки": головний конструктор Fire Point дав чітку відповідь

Ракета «Орешнік» / © ТСН

Співвласник і головний конструктор української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман пояснив, для чого насправді Кремль запускає ракети «Орешнік».

Про це Штілерман розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

«Орешнік» призначений для залякування. Такі ракети доцільно застосовувати лише для ядерного озброєння, переконаний Штілерман.

Головний конструктор Fire Point назвав російську балістичну ракету середньої дальності «Орешнік» «обрізаною міжконтинентальною ракетою», у якої прибрали один ступінь.

«Ця ракета призначена для несення ядерних боєголовок. Конвенційне озброєння вона нести не може — це нікому не потрібно. [Удар "Орешніком" по Дніпру був розрахований] на залякування. Такі ракети має сенс застосовувати тільки для ядерного озброєння», — пояснив Штілерман.

Нагадаємо, у Раді вигадали, як протидіяти російському «Орешніку». Через застосування Росією засобів ураження з космічними елементами ЗСУ потребують нових видів військ. Народний депутат Федір Веніславський закликав Верховну Раду негайно ухвалити закони про створення Космічних та Кіберсил. За його словами, ухвалення закону про Космічні сили стане адекватною відповіддю на використання Росією ракет «Орешнік».

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може застосувати ракету «Орешнік», якщо до кордонів його країни «лізтимуть» інші держави. Лукашенка цитують російські пропагандистські ЗМІ.

«Я не кажу, що ми завтра бахнемо цим "Орешніком" у Вільнюсі, Варшаві чи Києві. Боронь Боже. Це не наше завдання. Нам треба захистити свою країну. А щоб не бахнув "Орешнік", ви до нас не лізьте. Ані з України, ані з Польщі, ані з Литви, ані з Латвії», — пригрозив він.