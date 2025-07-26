Для чого Путін масово вбиває українців: Портников назвав цинічні мотиви Кремля

Війна в Україні

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Якщо війна триватиме ще 5-6 років, українське населення буде зменшуватися, а населення Росії залишатиметься на достатньому рівні, щоб відігравати головну конкуруючу роль в Східній і Центральній Європі.

Таку думку висловив український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

За його словами, війна, яку розв’язав Путін, стала інструментом демографічного винищення України, мета якого — зменшити населення України до кількості, яка остаточно знищить можливість геополітичної конкуренції російського та українського народу в XXI-XXII сторіччі.

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Журналіст нагадав, що українці завжди були геополітичною альтернативою росіян — і в Російській імперії, і в Радянському Союзі.

Віталій Портников наголосив, що європейські нації зменшуються у чисельності, тому успіх у демографічній війні з конкуруючим народом є одним з найбільш важливих аспектів виживання і геополітичного успіху Росії.

«Якщо війна продовжиться ще 5-6 років, українське населення буде зменшуватися все більше, а російське населення, яке не бере безпосередню участь у війні, буде залишатися принаймні на цифрах, які дозволять відігравати головну конкуруючу роль в регіоні», — зауважив він.

У цьому контексті Віталій Портников зробив прості підрахунки.

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«Якщо на закінчення війни росіян в РФ буде мільйонів 100-110-120 і більше, а українців — 20 мільйонів, поляків — 25-30, то хто буде найбільшим народом у Східній й Центральній Європі? Просто за математичної точки зору. Це Путін прокладає росіянам шлях у майбутнє», — підсумував журналіст.

Нагадаємо, вчені розробили новий демографічний прогноз для України, що включає два сценарії: оптимістичний, який передбачає закінчення війни у 2027 році, та песимістичний — у 2030 році.