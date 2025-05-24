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Для чого Росії потрібен був обмін полоненими "1000 на 1000": політолог розкрив деталі
Політолог вважає, що Кремль використовує переговори для затягування часу.
Єдиним реальним результатом зустрічі у Стамбулі став обмін полоненими між Україною та Росією.
Про це повідомив політолог Олександр Леонов, очільник центру «Пента» заявив в ефірі телеканалу КИЇВ24.
За словами експерта, участь представника Кремля Володимира Мединського у стамбульських переговорах свідчить про зацікавленість РФ у затягуванні процесу.
«Це не благодійність і не добра воля Росії. Це — спроба виграти час і уникнути ультиматуму, який висунули США, ЄС та Україна до 12 травня», — наголосив Леонов.
Політолог також додав, що Путін виступив пізно вночі саме напередодні цього дедлайну, спробувавши заявити про ініціативу в Стамбулі, яка, на думку Леонова, мала б інший результат, якби її підтримав Дональд Трамп.
«Якби Трамп особисто прибув на зустріч, Путін опинився б у ситуації цугцвангу: або він ігнорує візит і показує своє небажання до миру, або прилітає й змушений оголосити перемир’я. Але цього не сталося», — сказав він.
Наразі, за словами експерта, залишається сподіватися на завершення другого етапу обміну, адже частина українських захисників ще в полоні.
«Коли вони повернуться, тоді можна буде остаточно сказати, що це справді був єдиний позитивний результат Стамбула», — підсумував Леонов.
Нагадаємо, внаслідок домовленостей в Стамбулі вдалося повернути 697 громадян України, які знаходились в полоні Росії.
Вчора 23 травня, між Україною і Росією розпочався обмін полоненими в межах домовленості «1000 на 1000», яку досягли під час переговорів у Стамбулі. На першому етапі додому повернули 390 людей: 270 військових та 120 цивільних.
Відомо, що серед визволених 23 травня — 3 жінок і 387 чоловіків. Керівника Офісу президента Андрій Єрмак повідомив - серед тих, кого повернули, є воїни, що в неволі від 2022-го.
А сьогодні, у суботу, 24 травня, відбувся другий етап. Додому повернулося ще 307 українців.
«Ще 307 українських захисників удома. Сьогодні другий день обміну у форматі «1000 на 1000», про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей», — наголосив глава держави.