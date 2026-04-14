Для ТЦК можуть запровадити нові правила: що відомо

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15176, який має дещо змінити правила роботи військовослужбовців ТЦК та СП. Працівників пропонують зобов’язати носити спеціальні нагрудні жетони та представлятися під час звернення до громадян. Це має допомогти відрізнити справжніх представників ТЦК від шахраїв.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Зміни в роботі ТЦК — що пропонують нардепи

Військових, які служать у ТЦК та СП, можуть зобов’язати носити на формі спеціальні нагрудні жетони з індивідуальними номерами. Також планується заборонити знімати жетони, приховувати або будь-яким чином ускладнювати зчитування інформації з них чи її фіксацію технічними засобами.

Крім цього, зміняться правила спілкування з громадянами. Під час звернення представник ТЦК повинен буде назвати своє прізвище та посаду, а на вимогу — показати службове посвідчення, не передаючи його в руки, але даючи можливість ознайомитися з даними.

Відповідні зміни передбачені законопроєктом №15176, який зареєстровано у парламенті. Йдеться про внесення правок до статті 7 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо забезпечення візуальної ідентифікації військовослужбовців ТЦК і підтвердження їхніх повноважень.

Метою ініціативи є підвищення прозорості діяльності ТЦК і зміцнення довіри громадян до процесів мобілізації. Автори законопроєкту пояснюють необхідність змін зростанням випадків, коли сторонні особи, одягнені у військову форму без розпізнавальних знаків, видають себе за представників ТЦК. Також, за даними авторів документа, діють організовані групи, які під виглядом військових здійснюють протиправні дії, зокрема незаконно утримують людей і вимагають гроші.

У документі підкреслюється, що відсутність уніфікованих засобів індивідуальної ідентифікації позбавляє громадян можливості швидко відрізнити справжніх представників ТЦК від шахраїв. Це, у свою чергу, знижує рівень довіри до інституції, ускладнює виконання її функцій і створює соціальну напруженість.

Водночас ініціатори законопроєкту вважають, що впровадження чіткої ідентифікації допоможе українцям ефективніше захищати свої права у разі можливих правопорушень з боку конкретних військовослужбовців.

Що передбачає законопроєкт №15176?

Законопроєкт передбачає такі зміни:

доповнення частини 4 статті 7 нормою про обов’язкове носіння нагрудного жетона з індивідуальним номером та заборону його приховування або перешкоджання ідентифікації;

запровадження нової частини 9 статті 7, яка зобов’язує військовослужбовця під час звернення до громадянина називати своє прізвище, посаду та на вимогу пред’являти службове посвідчення для ознайомлення без передавання в руки.

У Раді очікують, що ці нововведення сприятимуть:

чіткій ідентифікації військовослужбовців під час виконання ними обов’язків;

зменшенню випадків незаконного використання військової форми сторонніми особами;

підвищенню відповідальності військових у разі конфліктних ситуацій;

зміцненню довіри суспільства до діяльності ТЦК та СП.

Мобілізація в Україні 2026 — які ще зміни можуть запровадити

Нагадаємо, в Україні планують реформувати ТЦК, розділивши соціальні функції та призов за різними установами, які можуть отримати назву «офіси комплектування».

Нардеп Роман Костенко зазначає, що за однією з пропозицій мобілізацією може зайнятися поліція, проте самі правоохоронці не виявляють такого бажання. Депутат вважає, що зміна назв або передача повноважень поліції не є справжньою реформою, а лише перекладанням проблемної відповідальності на інше відомство, що зрештою може негативно вплинути на ставлення суспільства до поліцейських.

Нардеп Давид Арахамія повідомив про завершальний етап реформи мобілізації. Зміни передбачатимуть комплексний баланс між новими можливостями та посиленням обмежень. Зокрема, планується зняти з розшуку 2 млн осіб, які зараз перебувають у базах ТЦК, замінивши це іншою процедурою. Крім того, реформа має на меті гуманізувати процес комплектування, щоб зменшити кількість конфліктів та насильства між працівниками ТЦК та цивільними.