Рахунки можуть заблокувати, а послуги — обмежити: що готують для ухилянтів

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні розробили законопроєкти, які передбачають додаткові обмеження для громадян, що ухиляються від мобілізації. Серед можливих заходів — арешт банківських рахунків, обмеження доступу до адміністративних послуг і використання водійських прав. Водночас відповідні документи ще не внесли до Верховної Ради.

Про це військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила в ефірі Радіо Свобода.

«Мова йде про обмеження в наданні адміністративних послуг, використанні водійських прав, арешти рахунків і так далі», — сказала вона.

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За словами Решетилової, комплекс таких заходів має допомогти ефективніше розшукувати людей, які ухиляються від мобілізації, а також обмежити їхнє пересування та доступ до окремих державних послуг.

«Я вважаю, що це має бути справедливим щодо тих військовослужбовців, які тривалий час несуть службу і вже потребують заміни. Цей комплекс заходів повинен запроваджуватися паралельно з продуманою поступовою демобілізацією військовослужбовців», — наголосила омбудсманка.

Вона також виступила за перегляд чинних принципів бронювання працівників. На її думку, держава має перейти від переважно економічного підходу до бронювання за критичною необхідністю.

«Ми маємо переглянути принципи бронювання в різних секторах економіки. Увесь цей комплекс заходів мав би забезпечити фактично ротаційний принцип: ми поступово відпускаємо з армії тих, хто вже не перший рік несе службу, і паралельно поповнюємо армію новими силами», — пояснила Решетилова.

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Під час розмови ведуча висловила сумнів, що політичне керівництво держави погодиться на такі обмеження.

У відповідь Решетилова заявила, що таким складним рішенням має передувати широке суспільне обговорення.

«Я дуже розраховую на підтримку громадського сектору, волонтерського та експертного середовища, а також народних депутатів. Усі ми повинні розуміти, що зараз ідеться не про рейтинги чи політичні вподобання, а про виживання держави», — підсумувала вона.

Зазначимо, що на тлі кадрових змін у вищому військовому керівництві України в соцмережах активізувалися дискусії про можливі зміни у підходах до мобілізації. Зокрема, після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ та Ігоря Скибюка начальником Генерального штабу українці почали обговорювати, чи може змінитися мобілізаційна політика держави.

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