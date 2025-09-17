- Дата публікації
Для України це подія надзвичайна: на Харківщині вчені натрапили на рідкісного велетня (фото)
Дослідники виявили молодого самця найбільшого європейського кажана. Це лише четверта сучасна знахідка в сучасній історії Україні.
У Харківській області науковці зафіксували надзвичайну для України знахідку — велетенську вечірницю (Nyctalus lasiopterus), найбільшого кажана Європи з розмахом крил до 45 см.
Про це повідомив Український центр реабілітації кажанів.
Рідкісного молодого самця спіймали у вересні під час досліджень у Слобожанському національному природному парку. Участь у роботі брали фахівці разом зі студентами ХНПУ імені Г. С. Сковороди та ХНУ імені В. Н. Каразіна. Його виявлення стало лише четвертим підтвердженим випадком у сучасній історії України. Загалом за останні 70 років відомо близько 10 особин цього виду.
Велетенська вечірниця унікальна тим, що здатна здійснювати перельоти понад 1500 км і єдиною серед європейських кажанів полює на дрібних птахів. Живе вид у середньому 6–8 років. Влітку самиці виводять потомство у лісах поблизу водойм, а восени кажани мігрують на південь — до Балкан, Туреччини чи Італії. За словами науковців, спійманий самець перебував саме на шляху до місць зимівлі.
В Україні вивчення поширення цього виду триває з 2009 року, коли після 60-річної перерви велетенську вечірницю вперше знову зафіксували у Чорнобильській зоні відчуження. Зібрані дані дозволили у 2016 році змінити її статус у Червоному списку Міжнародного союзу охорони природи (IUCN) на «Вразливий».
Після обстеження та вимірів кажана відпустили. Дослідники наголосили, що найбільша небезпека для виду пов’язана з міграційними маршрутами, адже чимало особин гине через зіткнення з вітровими електростанціями.
«Ця знахідка доводить: навіть у знайомих нам лісах можна зустріти щось унікальне», — йдеться в повідомленні.
