Укрaїнa
105
2 хв

"Для вас ми завжди маленькі хлопчики": спецпризначенці "Артану" розчулили привітаннями з Днем матері

Спецпідрозділ ГУР МО України «Артан» привітав українок з Днем матері щемливими словами та листівками. Воїни подякували мамам за любов, віру та молитви, які підтримують їх на фронті.

Анастасія Грубрина
Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан» щемко привітав українок з Днем матері. Військові поділилися теплими словами та привітаннями у святковий день.

Листівками з побажаннями ділиться «Артан«.

Спецпідрозділ «Артан» опублікував теплі вітання з Днем матері

Спецпризначенці поділилися щирими та теплими вітаннями для своїх мам:

«Ми можемо бути загартованими воїнами, спецпризначенцями, які не знають страху перед ворогом. Але для вас ми назавжди залишимося вашими маленькими хлопчиками», — пишуть воїни.

Бійці спецпідрозділу подякували мамам за те, що чекають, вірять, і за те, що навчили їх бути чоловіками.

«Мам, люблю тебе. Сильніше, ніж можна передати словами. До неба і назад», — додають захисники.

Військові подякували мамам за терпіння, за недоспані ночі й за кожну молитву.

«Ви — наше все. З Днем матері. Ми скоро будемо».

День матері в Україні: останні новини

Сьогодні соціальні мережі сповнені щирих та теплих звернень до мам і від мам. Ведуча Леся Нікітюк розчулила Мережу фото з 10-місячним сином та привітала свою маму з Днем матері.

Не лишилася осторонь привітань і співачка Камалія — вона вперше показала маму та пригадала зворушливі моменти з дитинства. Шанувальники пишуть, що вони дуже схожі.

«Мамина любов — це те світло, яке веде нас усе життя. Це голос, який пам’ятає серце. Мамо, дякую тобі за ніжність, силу, віру, терпіння і за той безмежний океан любові, який неможливо виміряти словами», — написала артистка.

