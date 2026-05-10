"Для вас ми завжди маленькі хлопчики": спецпризначенці "Артану" розчулили привітаннями з Днем матері

спецпризначенці «Артану» розчулили привітаннями з Днем матері

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан» щемко привітав українок з Днем матері. Військові поділилися теплими словами та привітаннями у святковий день.

Листівками з побажаннями ділиться «Артан«.

Спецпідрозділ «Артан» опублікував теплі вітання з Днем матері

Спецпризначенці поділилися щирими та теплими вітаннями для своїх мам:

«Ми можемо бути загартованими воїнами, спецпризначенцями, які не знають страху перед ворогом. Але для вас ми назавжди залишимося вашими маленькими хлопчиками», — пишуть воїни.

Бійці спецпідрозділу подякували мамам за те, що чекають, вірять, і за те, що навчили їх бути чоловіками.

«Мам, люблю тебе. Сильніше, ніж можна передати словами. До неба і назад», — додають захисники.

Військові подякували мамам за терпіння, за недоспані ночі й за кожну молитву.

«Ви — наше все. З Днем матері. Ми скоро будемо».

День матері в Україні: останні новини

Сьогодні соціальні мережі сповнені щирих та теплих звернень до мам і від мам. Ведуча Леся Нікітюк розчулила Мережу фото з 10-місячним сином та привітала свою маму з Днем матері.

Не лишилася осторонь привітань і співачка Камалія — вона вперше показала маму та пригадала зворушливі моменти з дитинства. Шанувальники пишуть, що вони дуже схожі.

«Мамина любов — це те світло, яке веде нас усе життя. Це голос, який пам’ятає серце. Мамо, дякую тобі за ніжність, силу, віру, терпіння і за той безмежний океан любові, який неможливо виміряти словами», — написала артистка.

