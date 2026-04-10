Для військових готують нові контракти і змінять зарплати

Зарплати військових / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про плани уряду вже цього року запровадити контрактну форму військової служби з диференційованою оплатою. Міноборони заразі проводить аудит зарплат військових.

Про це Свириденко заявила на засіданні Верховної Ради 10 квітня.

«Міністерство оборони проводить відповідний аудит по заробітних платах і працює над тим, щоб запровадити вже в цьому році контрактну форму (військової служби — ред.). Ми проговорили з міністром оборони відповідні контракти, які будуть пропонуватися», — сказала очільниця уряду.

За її словами, найближчим часом ці напрацювання планують обговорити з народними депутатами.

«Якраз ці контракти і дадуть можливість мати диференційовану заробітну плату в залежності від того, на якій посаді і яку функцію виконує той чи інший військовослужбовець», — додала прем’єрка.

Військові контакти в Україні — що відомо

Нагадаємо, у грудні 2025 року уряд зареєстрував у Раді законопроєкт №14283 про впровадження «мотиваційних контрактів». Документ пропонує змінити закон про військовий обов’язок, щоб стимулювати перехід Сил оборони на контрактну модель. Нові умови з підвищеною мотивацією стануть доступними для мобілізованих, резервістів, чинних контрактників та військовозобов’язаних, які планують службу.

Своєю чергою наприкінці грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував завершення розробки нової контрактної системи з гнучкими термінами служби та значним підвищенням виплат. За його словами, грошове забезпечення контрактників зросте щонайменше втричі, водночас усі чинні премії та додаткові доплати будуть збережені.

У березні 2026 року заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що питання чітких термінів служби планують врегулювати через нову систему контрактів. Наразі Міноборони на чолі з міністром Михайлом Федоровим доопрацьовує відповідний законопроєкт, який невдовзі представлять. Паліса зазначив, що влада прагне задовольнити суспільний запит на визначеність, проте рішення має враховувати реальну ситуацію на фронті.