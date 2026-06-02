Для вступу до вишів хочуть залишити лише три предмети НМТ: що пропонують депутати

НМТ-2027 можуть змінити / © pixabay.com

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У Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт №15254-1, який передбачає зміну правил національного мультипредметного тесту для вступу до університетів під час воєнного стану. Ініціативу підтримали 50 народних депутатів із різних фракцій.

Про це повідомила народна депутатка Юлія Гришина.

Законопроєкт пропонує зменшити кількість обов’язкових предметів НМТ із чотирьох до трьох. Для вступу до закладів вищої освіти абітурієнти складатимуть:

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українську мову;

історію України;

один предмет на вибір.

Водночас математика залишиться не обов’язковою для всіх, а лише для спеціальностей, де вона справді необхідна — зокрема технічних та інженерних напрямів.

Автори ініціативи пояснюють, що нинішній формат НМТ створює надмірне психологічне навантаження для школярів в умовах війни. Крім того, складання чотирьох предметів поспіль під час повітряних тривог та перебування в укриттях називають безпековим ризиком.

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За словами Гришиної, головна мета змін — зберегти молодь в українській системі освіти та не допустити подальшого виїзду абітурієнтів за кордон.

Депутати також наголошують, що через війну рівень знань школярів погіршився, а освітня система не отримала достатніх механізмів для компенсації втрат у навчанні.

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Нові правила пропонують запровадити на період дії воєнного стану, починаючи зі вступної кампанії 2027 року.

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