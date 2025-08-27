Для виїзду за кордон чоловіків 18-22 роки є умова: заява ДПСУ

Виїзд за кордон чоловіків / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Для виїзду за кордон українських чоловіків віком від 18 до 22 років включно потрібен буде військово-обліковий документ. Він може бути або паперовим, або електронним.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко, повідомляє «Українська правда».

Демченко зауважив, що поки рішення Кабінету міністрів про виїзд чоловіків не опубліковано, остаточно про запроваджені зміни можна буде говорити після появи постанови на «Урядовому порталі».

Зауважимо, за наявною наразі інформацією від посадовців, від моменту набуття чинності ухвалених змін право на перетин держкордону України під час воєнного стану матимуть чоловіки віком від 18 до 22 років включно.

Речник Держприкордонслужби звернув увагу, що ця норма не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2-14 зазначених Правил. Йдеться про тих, хто працює на визначених посадах в органах державної влади, держорганах та органах місцевого самоврядування. Ці особи, як і раніше, зможуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

«Щодо можливості перетину кордону чоловіками віком від 18 до 22 років включно також наголошуємо, що для перетину кордону необхідно мати як паспортний документ, який дає право на перетин кордону, так і військово-обліковий документ (або військово-обліковий документ в електронній формі), який пред’являти за вимогою представника Держприкордонслужби на пунктах пропуску через державний кордон України», — розповів Демченко.

Він акцентував, що пропускати 18-22 річних чоловіків прикордонники почнуть після публікації змін та набуття ними чинності.

Станом на ранок 27 серпня тексту самого документа у публічному просторі немає. Натомість Верховна Рада публікує текст проєкту закону, в якому депутати детально розписують, які саме хочуть внести правки до Закону про перетин кордону. Тож у соцмережах в українців з’явилося чимало запитань. ТСН чекає на роз’яснення, зокрема, від ДПСУ.

Нагадаємо, 26 серпня Кабінет міністрів оновив порядок перетину держкордону, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану.

Зауважимо, що напередодні у Верховній Раді також був зареєстрований законопроєкт про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком до 22 років. Народний депутат Федір Веніславський заявляв, що голосування в парламенті за цей документ можливе на початку вересня.