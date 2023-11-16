Для адептів "і так піде": у патрульній поліції розвіяли п'ять найрозповсюдженіших міфів про зимові шини

Найближчими днями прогнозується суттєве зниження температури, сніг, ожеледь. У зв'язку з цим патрульна поліція звертається до тих автомобілістів, хто ще не встиг підготуватись — зробіть це зараз. Зимові шини, зимовий омивач, перевірте акумулятор, подбайте про наявність засобів очищення авто від снігу й обмерзання (невелика складна лопата — також може стати у пригоді, закиньте в багажник).

Про це написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook.

А для адептів "і так піде" Білошицький нагадав та розвіяв декілька міфів про зимові шини.

Найрозповсюдженіші міфи про зимові шини

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Міф 1. Коли мій дід/батя їздили на "москвичах" та "жигулях" ще за царя Панька, то не було ніяких зимових шин і все було норм.

Правда 1. Не було норм. Просто іншого не було. І виходили з того, що було. Це однаково, що ходити в дерев’яних "башмаках", бо колись у них ходили й було норм. Насправді ні дід, ні батько не відмовилися б від більшого комфорту й безпеки, якби в них була така можливість. Але її не було. Важлтво, що інтенсивність руху й кількість авто в ті часи були значно (в дуже багато разів) нижчі, ніж зараз. Було більше простору й менше можливих ситуацій на дорозі. Однак, наші пращури також мали багато проблем зі снігом і ожеледдю, якими вправними водіями й механіками вони не були.

А ще вони "нарощували" гуму, коли вона зношувалась, а потім це "нарощування" відлітало цілим пластом прямо на трасі

Міф 2. Зимові шини такі самі, як літні і все це — маркетинг.

Правда 2. Ні, не такі самі. Хімічний склад літньої та зимової гуми відрізняється. Якщо не вдаватися до нудних формул і довгого опису процесу виготовлення, то підсумувати можна так: літня шина розрахована на вищі температури і зберігає свої властивості саме за високих температур. Коли ж температура менше ніж 4–7 градусів вище нуля, літня шина вже починає "дубіти", втрачати еластичність і потенціал зчеплення з дорогою. Просто замерзає і перетворюється на ковзанку.

Зимові шини мають інший хімічний склад і за низьких температур властивостей не втрачають, отже — мають добре зчеплення з дорожнім покриттям у таких умовах. Крім цього, у них і глибший протектор.

Міф 3. Я такий хвацький водій, що зимові шини мені не треба. Хай беруть ті, хто їздити не вміє.

Правда 3. Яким би хвацьким водієм, хто не був, але закони фізики ще жоден не переміг. Зчеплення з дорогою на літній шині значно гірше за низьких температур. Звідси й найдовший гальмівний шлях, як мінімум. І менш хвацький водій, але який перевзувся на зимові шини, зупиниться швидше в неочікуваній ситуації. А "хвацький молодець", скоріш за все, в’їде в нього, оскільки буде мати довший гальмівний шлях.

Міф 4. На позашляховику із 4х4 і на літній гумі можна їздити.

Правда 4. Насправді важкі позашляховики, як і інші автомобілі, потребують зимового "взуття". Через великий розмір і більшу вагу позашляховика, його керування на літній гумі буде нагадувати спуск на лижах з гори.

Міф 5. Можна зекономити та поставити зимові шини тільки на ведучу вісь, а іншу залишили на літній.

Правда 5. Насправді необхідно встановлювати зимові шини на обидві вісі для досягнення ефекту. Навіть попри те, що дадуть трохи більше зчеплення на снігу й ожеледиці, зимові шини лише на одній вісі в деяких ситуаціях можуть створити значно більше клопоту — машина легко піде в занос у тих ситуаціях, де могла б зберігати стабільність.

"На фото приклади тих, хто повірив у міфи. Не вірте в міфи. Керуйте відповідально й нехай усі подорожі будуть безпечними", - резюмував Білошицький.

Довідка: Міняти літню гуму на зимову можна тоді, коли середньодобова температура опуститься до +7°. Зазвичай такий період настає в кінці жовтня або початку листопада. Недосвідченим водіям міняти шини на зимові можна не чекаючи морозів. Їм рекомендується поміняти гуму в середині жовтня незалежно від погоди.

Нагадаємо, що в Україні температура впаде до 14 градусів морозу: синоптикиня назвала точні дати.

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