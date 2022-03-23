Для охочих підтримати Україну гуманітарною допомогою створено зручну платформу – ОП

Для координації дій охочих надати Україні допомогу у вигляді гуманітарних вантажів було створено зручну платформу.

Докладніше про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Він повідомив, що лише упродовж п’ятнадцяти днів березня в Україну з-за кордону надійшло 102 038 тонн «гуманітарки», яку після прибуття швидко обробляють в логістичних хабах та направляють в регіони.

Водночас, за його словами, продовжує надходити велика кількість звернень від тих, хто бажає допомогти України. Для відповіді на всі питання охочих підтримати нашу країну було створено платформу Help.gov.ua

«Тут можна дізнатись, як придбати, відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж. Що саме потрібно країні зараз», – розповідає Тимошенко.

Також заступник керівника ОП залишив посилання на сторінку платформи у Facebook.

«Будь ласка, долучайтесь, поширюйте. Працюємо разом на перемогу!», – резюмував він.

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