Для боротьби з агресією РФ: Литва планує передати Україні військове спорядження на €677 тис.

Для боротьби з агресією РФ: Литва планує передати Україні військове спорядження на €677 тис.

Українським військовим планують передати бронежилети і балістичні ремені.

Литовська Республіка планує передати українській армії військове спорядження на понад 677 тисяч євро.

Відповідний проєкт урядової постанови підготувало литовське Міністерство національної оборони, пише KL.lt.

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Зазначається, що українським військовим хочуть передати 490 бронежилетів на 617,8 тис. євро, а також 490 балістичних ременів на 59,29 тис. євро.

"Ця пропозиція є відповіддю на прохання союзного українського уряду підтримати його війська у боротьбі з підтримуваними Росією сепаратистами на сході країни", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом комітет з питань асигнувань Палати представників США схвалив законопроєкт, згідно з яким у 2022 фінансовому році військова допомога Україні складе 481,5 мільйона доларів, що на 28,5 мільйона більше, ніж у поточному році.

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