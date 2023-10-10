Для будівництва "імперії" використовуються трупи й зламані долі: як працює геноцидна політика Росії

Відмова від російської ідентичності й маніфестація приналежності саме до української нації завершується для людей на ТОТ увязненням, катуванням та фізичним знищенням.

Геноцид – це насильницьке змушування до відмови від самих себе, від своєї ідентичності та спільноти. Саме цим росіяни займаються в Україні впродовж багатьох років.

Таку думку висловив голова Українського інституту національної пам'яті, кандидат філософських наук Антон Дробович у колонці для "Української правди".

Особливість російської геноцидної політики

За словами Дробовича, якщо людину в малому віці вкрали і віддали на виховання в іншу групу, у неї практично немає шансів дізнатися про своє походження і приналежність. Так само певну релігійну чи національну групу де-факто знищують, якщо її представників під страхом смерті чи тортур змушують відмовитися від своєї віри чи національної приналежності, розсіюючи серед іншої групи.

Усе це відбуваються з українцями на тимчасово окупованих росіянами територіях з 2014 року, а особливо жорстоко після початку повномасштабної війни Росії проти України 2022 року.

"Московські окупаційні війська та адміністрації всіляко заохочують колаборацію, примусово видають російські паспорти та вимагають від захопленого місцевого населення публічної лояльності. Цьому активно сприяють українські політичні колаборанти та російські агенти впливу, які прагнуть вислужитися перед "новою батьківщиною" та часто демонструють більшу російськість, ніж самі росіяни", - пояснює фахівець.

Щобільше, лояльним до Росії "українцям", які готові відмовитися від свого громадянства, батьківщини та мови, росіяни дають гроші, державні посади та публічно славлять їх в пропагандистських медіа. Слід загадати лише Олега Царьова, Наталія Поклонська, Сергія Аксьонова та інших.

"Знищення української групової ідентичності відбувається на ідеологічному базисі російської ідеологеми про "руський мір" та залишках радянських тоталітарних догм про "совецького чєловека" (все те, що отримало офіційну назву "рашизм")", - конкретизував кандидат філософських наук.

Як ми знаємо, чітка та однозначна відмова від російської ідентичності й маніфестація приналежності саме до української нації практично в усіх випадках закінчується для людини на окупованих територіях однаково: увязненням, катуванням та фізичним знищенням. Це побачив весь світ, зокрема у Бучі, Бородянці, Ізюмі, Херсоні та багатьох інших населених пунктах, які були тимчасово захоплені росіянами, а потім звільнені українським військом протягом 2022-2023 років.

Безумовно, подібні речі, хоч і не масово, але відбувалися з 2014 року в Криму з українцями та кримськими татарами. На жаль, тоді міжнародна спільнота на це належним чином не реагувала, ба більше, згодом визнала це публічно.

"Така поведінка росіян у цій війні де-факто є асимілятивним геноцидом – тобто вони діють не як гітлерівці, які не давали євреям чи ромам жодного вибору окрім смерті, а "великодушніше", адже путінці пропонують українцям вибір: смерть або приєднання до російської групи. Таким чином вони знищують українську національну групу за всіма критеріями, які визначає Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, але при цьому розширюють свою національну групу", – стверджує голова Українського інституту національної пам'яті.

Найцинічніше те, що Росія вдасться до такого підходу системно і відкрито, хоча світ давно ухвалив конвенцію про геноцид. Сьогодні мільйони росіян під керівництвом Путіна взялися системно впроваджувати та виправдовувати імперські практики загарбницьких воєн та асимілятивного геноциду.

"Тоді як народи інших колишні імперії світу намагаються досліджувати своє минуле, визнавати злочини імперіалізму та спокутувати зло заподіяне іншим народам, Росія прагне назад у епоху імперій, колоній, провінцій та домініонів. Паралельно із тим використовуючи найбільш вживаний для будівництва імперій матеріал – трупи та зламані долі представників неімперських народів", – констатував Дробович.

Також він додає, що справжнім пробірним каменем ступеня людяності та цивілізованості нашої епохи стане те, як світ відреагує на новий імперіалізм та імперіалістичну за своєю суттю практику російського асимілятивного геноциду.

Нагадаємо, ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко заявив, що в масових викраденнях українських дітей він бачить "еволюцію геноциду".

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