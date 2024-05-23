Для чого мобілізують осіб з легкою розумовою відсталістю: пояснення очільника МОЗ

Особам з розумовою відсталістю легкого ступеня в армії можна доручити виконання певних допоміжних завдань, інакше вони б не потрапили до категорії придатних.

Про це заявив в ефірі національного телемарафону міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, якби існували певні ризики щодо таких людей, вони б потрапили до категорії "непридатні".

“Якщо зараз він попав в категорії "придатні", то є певні речі, які можна доручити робити цій людині для того, щоб вона була в поміч команді. Ми говоримо про те, що в навіть в медичній сфері є люди, які потрібні в допомозі, щось зробити - і прибрати, і піднести, і передати”, - зазначив міністр.

Віктор Ляшко стверджує, що в кожному конкретному випадку командир або керівник буде ухвалювати рішення щодо завдань, які можна доручити таким мобілізованим.

“Вертикаль у військових вибудована і в разі, якщо десь буде щось не так, то в принципі вони повинні на це відреагувати", - сказав він.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. У підсудного виявили викривлення рук та хворобу хребта, проте з цими захворюваннями його визнали обмежено придатним до військової служби.

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