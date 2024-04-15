Для чого окупанти на фронті використовують сексуальне насильство: Лубінець дав вичерпну відповідь

Російські окупанти використовують сексуальне насильство, як психологічну зброю та спосіб залякування мирного населення на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, окупанти використовують сексуальне насильство як інструмент для приниження, придушення українського народу та для тортур військовополонених.

“Це грубе порушення одного з фундаментальних прав людини – на особисту недоторканість особи. СНПК може кваліфікуватись не тільки як воєнні злочини, злочини проти людяності чи грубі порушення прав людини, але й бути частиною актів геноциду. Мій Представник з рівних прав і свобод, прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів Михайло Спасов входить до Наглядової ради пілотного проєкту щодо виплати репарацій постраждалим від СНПК в Україні від Фонду Global Survivors Fund”, - наголосив Дмитро Лубінець.

Він додав, що Фонд планує спершу зібрати дані від постраждалих, потім ідентифікувати, чи правдиві їхні свідчення та чи відповідають ці кейси критеріям СНПК. Якщо так, тоді на кожного й кожну чекає виплата розміром 3 тисяч євро. Отримати кошти в межах проєкту зможуть 500 постраждалих. Фонд обіцяє конфіденційність.

“Я вітаю рішення про запуск цього проєкту та намір Фонду захищати конфіденційність постраждалих задля захисту прав людини та її персональних даних”, - підкреслив Лубінець.

Нагадаємо, що на боці РФ воює американський чиновник, якого звинуватили у сексуальному насильстві над дітьми.

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