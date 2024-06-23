Для чого окупанти скидають на Харківщину плануючі бомби FAB: з'явилася вичерпна відповідь

Російські окупанти вперше скинули плануючу бомбу вагою 3,3 тонни. Скинули її на Харківщину з бомбардувальника Су-34. Боєголовка потрапила у багатоповерховий будинок.

Про це пише Forbs.

Як зазначається, декілька днів поспіль окупанти запускали з бомбардувальників бомби FAB-3000. Під час обох ударів величезні бомби не помітили ціль. За даними Fighterbomber, популярного російського Telegram-каналу, FAB-3000 завдає вибухової шкоди на відстань практично у 200 метрів та розкидає смертоносні осколки на понад кілометр

“Оскільки потужність вибухової речовини геометрично не залежить від маси бомби, потужність FAB-3000 лише трохи більша, ніж потужність FAB-1500”, — пояснив Fighterbomber.

Скидання трьох бомб замість однієї дає окупантам три шанси безпосередньо вразити ціль — підхід до точного бомбометання компенсує неточність будь-якого окремого боєприпасу.

Водночас величезна і вражаюча бомба вагою в три тони може бути кориснішою як пропаганда.

FAB-3000 – не перший авіаційний боєприпас, який авіація використовує через його пропагандистську цінність. У 2017 році ВПС США скинули одну зі своїх 11-тонних бомб Massive Ordnance Air Blast на бойовиків Ісламської держави в Афганістані. Це був величезний перебір — і в цьому, очевидно, була суть. Пентагон з гордістю поширив відео вибуху, нібито як попередження бойовикам, що вижили.

Повідомляється, що російські ВПС побудували не дуже багато FAB-3000. За нинішньої швидкості ударів вони можуть скоро зникнути — і ВПС повернуться до створення більш ефективних плануючих бомб вагою 1,5 тонни.

Нагадаємо, що російські окупанти опублікували відео із застосуванням тритонної бомби ФАБ-3000 М54.

Читайте також: