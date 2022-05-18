Для чого потрібно 3 відсіки в лотку для порошку пральної машинки

Для чого потрібно 3 відсіки в лотку для порошку пральної машинки

Багато людей, які мають пральну машину, не знають всіх функцій машинки. Наприклад, навіщо потрібні три відсіки в лотку для порошку. Щоб якісно попрати речі та уникнути проблем з технікою, розповідаємо про призначення всіх відсіків у матеріалі ТСН.ua

Для чого в пральній машинці три відсіки

Всі відсіки підписані, позначені цифрами, зірочкою, або квіткою, порядок залежить від марки машинки.

Арабською цифрою 1, або римською I або літерою А позначається відсік призначений для попереднього прання або замочування білизни. Попереднє прання необхідне для максимально ефективного видалення застарілих плям. При цьому процесі тканина одягу розтягується і набухає, а це означає, що машині легко справлятися з брудом. Якщо замочування не передбачено режимом прання в цей відсік не потрібно засипати порошок чи інший засіб. Якщо вибрана програма, що передбачає прання у два етапи у цей відсік потрібно засипати порошок. Він змиється до барабана під час першого етапу прання.

Літерою B або римською цифрою II позначений відсік для основного прання незалежно від вибраної програми. Саме в цей відсік засипається порошок при виборі будь-якого режиму прання.

Значок "зірочка" або "квітка" вказує, що саме в цей відсік потрібно заливати кондиціонер або ополіскувач, інші додаткові засоби для прання. Заливати кондиціонер у цей відсік слід до прання чи його процесі. Важливо лише встигнути зробити це перед тим, як пральна машина почне набирати воду для полоскання, інакше засіб не потрапить до барабана.

Якщо відсіки переплутати й засипати у відсік для кондиціонера порошок, а у відсік для основного прання - кондиціонер, машина випере кондиціонером річ і прополощіть її за допомогою порошку.

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