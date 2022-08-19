Для чого Росія тримає таку кількість суден у Чорному морі: Гуменюк розповіла

РФ тримає у морі судна для звичайного прикриття свого прибережжя, а також бойового чергування та імітації висадки десанту.

Росія зазвичай тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі два надводні ракетні носії, які оснащені 16 високоточними ракетами "Калібр" і 1-2 великих десантних кораблі для імітації висадки десанту.

Про це в ефірі телеканалу "Freedom" повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони "Півдня" України Наталя Гуменюк.

Також вона розповіла, для чого РФ тримає 10 кораблів у Чорному морі.

"Це їхня звичайне корабельне угрупування, яке маневрує від мису Тарханкут у бік Новоросійська. Це прикриття свого прибережжя, це звичайна буденна служба представників флоту", - каже вона.

За її словами, на бойовому чергуванні РФ зазвичай тримає два надводні ракетні носії, які оснащені 16 високоточними ракетами "Калібр" і 1-2 великих десантних кораблі для імітації висадки десанту.

"Тим не менше, у нашій зоні вони не здатні наближатися, оскільки усвідомлюють вразливість своїх кораблів і тому тримаються для себе у такій ракетнобезпечній зоні", - додала вона.

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