Для чого Росія задимлює Кримський міст: цікаве пояснення від ВМС

Від частого перекриття функціонал мосту досить сильно страждає.
Одна із версій, чому Росія задимлює Кримський міст під час ракетної небезпеки - щоб збити лазерні дальноміри бойових головок ракет.
Таку думку висловив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
За словами Плетенчука, від частого перекриття функціонал мосту досить сильно страждає, але вони намагаються діяти на випередження, щоб "якась вантажівка не заїхала, не вибухнула".
"Це навіть не дим, це - аерозоль. Генерують цей аерозоль спеціальні автомобілі – великі вантажівки зазвичай для цього застосовуються. Це відноситься до хімічних військ РФ. Машина виїжджає, вмикає цей генератор диму (аерозолю) і у великій кількості викидає його в повітря. Перш за все це робиться, теоретично, для того, щоб збити лазерні дальноміри бойових головок ракет. Це одна з основних версій, навіщо вони це роблять", - пояснив він.
Нагадаємо, Наталія Гуменюк повідомила, що логістика російських окупантів продовжує ускладнюватись та сповільнюватись, оскільки вони не можуть використовувати Кримський міст як логістичний маршрут.
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