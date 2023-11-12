Для чого Росія задимлює Кримський міст: цікаве пояснення від ВМС

Одна із версій, чому Росія задимлює Кримський міст під час ракетної небезпеки - щоб збити лазерні дальноміри бойових головок ракет.

Таку думку висловив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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За словами Плетенчука, від частого перекриття функціонал мосту досить сильно страждає, але вони намагаються діяти на випередження, щоб "якась вантажівка не заїхала, не вибухнула".

"Це навіть не дим, це - аерозоль. Генерують цей аерозоль спеціальні автомобілі – великі вантажівки зазвичай для цього застосовуються. Це відноситься до хімічних військ РФ. Машина виїжджає, вмикає цей генератор диму (аерозолю) і у великій кількості викидає його в повітря. Перш за все це робиться, теоретично, для того, щоб збити лазерні дальноміри бойових головок ракет. Це одна з основних версій, навіщо вони це роблять", - пояснив він.

Нагадаємо, Наталія Гуменюк повідомила, що логістика російських окупантів продовжує ускладнюватись та сповільнюватись, оскільки вони не можуть використовувати Кримський міст як логістичний маршрут.

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