Для цього психотип Зеленського ідеально підходить: в ОП відповіли, чи піде президент на другий термін

Михайло Подоляк висловив думку, як "більш радикальна людина" серед інших в Офісі президента.

Радник керівника Офісу президента України розповів, чи балотуватиметься глава держави Володимир Зеленський на другий термін, зазначивши, що цю тему під час війни він з президентом не обговорює, тож висловлює особисту думку.

Про це йшлося у інтерв'ю Михайла Подоляка каналу "Рада" в рамках телемарафону.

"Ми ці питання не обговорюємо, тому що війна. Я щиро про це кажу. Я відношуся до категорії більш радикальних людей. Я вважаю, що виходячи з аналізу психотипу президента, ми маємо ефективно довести до кінця війну, тобто маємо її виграти. Для цього психотип Зеленського ідеально підходить", - зазначив Подоляк.

Він додав, що вважає другою складовою питання щодо дискусій, які виникнуть в державі після перемоги.

"Зважаючи на Україну, як країну, яка любить дуже дискутувати внутрішньо після перемоги - хто головний переможець, мені видається, що Зеленський точно має йти на другий термін. Але це ми не обговорюємо з ним. Це моя особиста думка. Я вважаю, що він має допрацювати перехідний період. Треба добудувати елементи держави. І він, як людина, яка внутрішньо знаходиться і у війні, і розуміє вихід з війни, має це відпрацювати", - зазначив радник.

Додамо, що напередодні президент України закликав своїх співгромадін не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Він наголосив, що "рашизм" має програти у цій війні – в усьому й усюди. На землі, в небі, на морі, в енергетиці, в економіці, в політиці.

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