Для діабетиків вперше в Україні створили безпечні джеми по ДСТУ

Діабет стає все більш поширеною хворобою. Вже зараз мільйони українців отримали цей страшний діагноз. Проте досі пошук якісних та безпечних продуктів для діабетиків є справжнім викликом.

У співпраці з Науковим центром превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Л.І. Медведя МОЗ України та згідно суворим стандартам ДСТУ 2905 український виробник YAGODAR першим створив в Україні натуральні джеми для діабетиків.

Яка ситуація для діабетиків в Україні зараз?

Проблема, з якою стикаються діабетики, очевидна: більшість солодощів на ринку містять цукор, що провокує різкі стрибки рівня інсуліну. Альтернатива — дорогі імпортні товари, які не кожен може собі дозволити. YAGODAR вирішує цю проблему, пропонуючи натуральні джеми без цукру, які можна сміливо додавати до щоденного раціону без шкоди для здоров’я.

Додаткова безпека продукту для людей з діабетом

Через Науковий Центр Медведя проходять сотні тисяч українців з діабетами 1-го та 2-го типу. Для джемів для діабетиків є спеціальний державний стандарт України під номер 2905. Та це ще не всі переваги:

лише ягоди з низьким глікемічним індексом, низьким вмістом природних цукрів

без доданого цукру

100% натуральний продукт

без консервантів, ароматизаторів і барвників

без крохмалю, глютену і ГМО

100% vegan продукт без желатину та меду

Попри підсолоджувачі у складі, джеми не викликають різких стрибків інсуліну. Адже сорбітол - один з двох дозволених в ДСТУ підсолоджувачів при діабеті. Він має низький глікемічний індекс, що робить його ідеальним для контролю рівня цукру в крові. На відміну від звичайного цукру, він повільно засвоюється організмом, не провокуючи стрибків глюкози. Окрім цього, сорбітол є натуральним підсолоджувачем, отриманим з фруктів. Проте завжди варто консультуватись з лікарем перед початком нової дієти.

Джем при діабеті кожен день

Джем - це універсальний додаток, соус та підсолоджувач, а також чудове джерело вітамінів. Його можна додавати до сніданків, випічки, десертів, напоїв, у чай, до сиру та м’яса та навіть просто їсти ложкою. Своєю метою компанія YAGODAR бачить турботу про добробут українських сімей, дітей та можливістю для вразливих у здоров’ї людей насолоджуватися життям без компромісів. Якщо ви готові зробити смак і натуральність союзниками у вашому раціоні, шукайте YAGODAR в Інтернеті та на полицях українських супермаркетів.