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Для евакуації жителів Донбасу "Укрзалізниця" призначила на сьогодні потяг з Покровська - Гайдай

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Для евакуації жителів Донбасу "Укрзалізниця" призначила на сьогодні потяг з Покровська - Гайдай

Getty Images

Сьогодні, 26 квітня, продовжиться евакуація жителів Донбасу.

Із Покровська вирушить один евакуаційний потяг 234/233 "Покровськ – Чоп".

Про це повідомив голова Лугаснької ОВА Сергій Гайдай з посиланням на "Укрзалізницю".

"Для евакуації жителів Луганщини і Донеччини о 16:30 на станцію у Покровську буде подано евакуаційний безкоштовний поїзд", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, буде чергова спроба евакуації людей з Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірського, Попасної, Рубіжного. Місця збору для евакуації читайте тут.

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