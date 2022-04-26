Для евакуації жителів Донбасу "Укрзалізниця" призначила на сьогодні потяг з Покровська - Гайдай

Сьогодні, 26 квітня, продовжиться евакуація жителів Донбасу.
Із Покровська вирушить один евакуаційний потяг 234/233 "Покровськ – Чоп".
Про це повідомив голова Лугаснької ОВА Сергій Гайдай з посиланням на "Укрзалізницю".
"Для евакуації жителів Луганщини і Донеччини о 16:30 на станцію у Покровську буде подано евакуаційний безкоштовний поїзд", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, буде чергова спроба евакуації людей з Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірського, Попасної, Рубіжного. Місця збору для евакуації читайте тут.
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