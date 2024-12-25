"Для головкома це буде критично": нардепка пояснила, чому не буде демобілізації

Демобілізації в Україні наразі очікувати не варто, адже тих бійців, хто зараз не передовій, немає ким замінити.

Про це розповіла народна депутатка Анна Скороход в ефірі "Вечір.LIVE"

"Демобілізації поки що не буде, бо в Україні провал з мобілізацією. Ми не виконуємо ті плани мобілізаційні, які є на сьогодні. І демобілізація для головкома буде просто критичною, бо хлопців на передовій, за його словами, немає ким замінити", — зауважила нардепка.

За її словами, офіцерський склад Сил оборони "майже не воює". Ба більше, за законом офіцера не можна призначити на посаду нижче, ніж він обіймає.

"Тому ми маємо результат того, що у нас на передовій в більшості воюють мобілізовані, які до повномасштабного вторгнення взагалі не мали жодного відношення до армії", – зазначила Анна Скороход.

Нагадаємо, Максим Жорін заявив, що перш ніж оголошувати демобілізацію треба вирішити питання ротацій та відновлення підрозділів. Але номінально зобов'язати давати військовим відпустки за умови дефіциту бійців не може вирішити проблему.

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