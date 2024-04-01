Для кого і як збільшаться пенсії від 1 квітня: депутатка дала відповідь

Заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк пояснила, для кого і як зміняться пенсійні виплати від 1 квітня.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“У зв'язку зі збільшення мінімальної зарплати, зростуть і податки, і пенсії. Деякі зміни чекають і на внутрішньо переміщених осіб. Що стосується пенсій, то для працюючих пенсіонерів вони будуть змінені залежно від страхового стажу, який вони мають”, — зазначила Василевська-Смаглюк.

За її словами, це буде автоматично, але індивідуально для кожної особи.

“Також пенсії зростуть і для тих осіб, які досягли 65-річного віку. Для них буде перерахунок пенсій у бік збільшення. Це щорічна індексація, вона відбулася в березні. Плюс до цієї щорічної індексації буде також збільшення пенсій, мінімальної пенсії для таких осіб. Вона буде несуттєвою, в рамках 200 гривень, але оскільки збільшення було ще в березні, то у квітні через збільшення мінімальної зарплати також буде збільшено виплати для цієї категорії громадян”, — зауважила депутатка.

Вона підкреслила, що для працюючих пенсіонерів пенсія також зросте: “У моїх приймальнях (я обрана на півночі Київщини) люди часто звертаються якраз через питання неправильних, як вони вважають, несправедливих нарахувань. Я звертаюся в пенсійний фонд і ми врегульовуємо ці питання”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зміни від 1 квітня! Мінімальна зарплата та пенсії зростуть!

Нагадаємо, раніше ми писали, що від 1 квітня пенсії автоматично перерахують тим українцям, хто після призначення або перерахунку продовжували працювати. Це все за умови, що станом на 1 березня 2024 року такий пенсіонер набув 24 місяці страхового стажу.

Читайте провідні новини дня: