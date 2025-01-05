Для кого і як змінилися правила виїзду за кордон: відповідь ДПСУ

До правил перетину кордону внесли зміни, які вже набули законної сили. Нововведення стосуються чоловіків віком від 18 до 25 років, які протягом року проходили службу за контрактом.

Про це в ефірі телеканалу "Ми — Україна" заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Зі слів Демченка, для виїзду за кордон контрактники мають надати довідку, яку можна отримати у військовій частині або ТЦК та СП. Щоправда, форму цієї довідки ще має затвердити Міністерство оборони.

"Після завершення служби вони можуть отримати довідку у своїх військових частинах або ТЦК та СП і в подальшому прослідувати за межі України. Але форму довідки і те, що там має відображатися для подальших перевірок інспекторами ДПСУ на кордоні, має затвердити Міністерство оборони. Чекаємо, коли будуть надані нам роз'яснення, надана форма цієї довідки. У подальшому, звісно, громадяни, яким видаватимуть подібні документи, зможуть прослідувати за межі України", — сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про внесення змін до правил перетину державного кордону чоловіками віком від 18 до 25 років під час дії воєнного стану.

Пропуск через державний кордон також здійснюється за наявності військово-облікового документа.

За даними ДБР, станом на 10 грудня 2024 року в рамках ліквідації схем переправлення через державний кордон військовозобов’язаних чоловіків розслідували 287 кримінальних проваджень щодо незаконного переправлення осіб через кордон.

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