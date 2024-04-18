У Вінниці для матері, яка намагалася втопити свого 8-річного сина, суд обрав запобіжний захід: відео

За рішенням Вінницького міськсуду, 40-річна жінка, яка намагалася втопити свого 8-річного сина, на час розслідування перебуватиме у психіатричному відділенні.

Як повідомляють у пресслужбі суду, саме таким визначено запобіжний захід вінничанці.

Умови, у яких перебуватиме жінка, виключають її небезпечну для суспільства поведінку.

З неофіційних джерел ТСН стало відомо, що жінка раніше вже лікувалася через проблеми з психікою.

Нагадаємо, сам злочин стався 15 квітня у середмісті Вінниці на набережній "Рошен". Коли дитина нагнулася до води, мати, знаючи, що її малолітній син не вміє плавати, штовхнула його у річку Південний Буг. А потім, занурившись разом із ним у воду, намагалася втопити 8-річного сина. Завдяки тому, що поруч опинився 17-річний курсант Харківського національного університет внутрішніх справ, який вчасно втрутився, дитину вдалось врятувати.

Шок! Мати хотіла втопити свого 8-річного сина в річці!

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