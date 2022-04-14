Для майже 20 тис. школярів Луганської області розпочинається дистанційне навчання

Понад 22 тис. учнів перебувають в громадах, окупованих Росією.

Від 15 квітня 19,7 тис. школярів з Луганської області розпочнуть дистанційне навчання.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, для понад 10,7 тис. школярів із Сєвєродонецька розпочинається дистанційне навчання. Ще понад 9 тис. учнів Лисичанська навчаються онлайн від 28 березня.

"На вільній частині Луганської області розташовано 82 школи, в яких до початку російського військового вторгнення здобували освіту 30 130 дітей. Рятуючись від "руZZького миру" у безпечні регіони України та за кордон виїхали 12 775 дітей", - інформує Департамент освіти і науки облдержадміністрації.

Зазначається, що 161 школа, де до війни навчались 22 570 учнів, залишилась у громадах, які тимчасово контролюють російські війська. Навчальний процес на цих територіях призупинений, зауважив Гайдай.

Консультації та допомогу в організації подальшого навчання учнів Луганської області дистанційно та на/або на екстернаті можна отримати у Департаменті освіти і науки Луганської ОДА за телефонами: (099) 745 18 77, (066) 792 83 59, (066) 164 11 58, (066) 059 20 42.

Як повідомлялося, заклади вищої освіти Луганської області, які тимчасово переїхали до Рівного, Дніпра, Полтави, Хмельницького, Кам’янець-Подільського, відновлюють освітній процес.

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